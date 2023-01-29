الاقتصاد تبحث وضع خطة عاجلة لتحقيق الأمن الغذائي والدوائي في ليبيا

عقد وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، أمس السبت 28 يناير 2023 اجتماعاً مع رؤساء مجالس غرف التجارة والصناعة والزراعة ورئيس مجلس أصحاب الأعمال والمدير التنفيذي لاتحاد الصناعة الليبية ونقيب الفلاحين، لوضع رؤية لتشجيع نشاط القطاع الخاص بما يضمن تنمية الاقتصاد الوطني ويحقق الأمن الغذائي والدوائي .

وأكد الحضور على أهمية التعاون بين القطاع الخاص والعام بما يتماشى مع الوضع الحالي للدولة وضرورة تخصيص ميزانية للأمن الغذائي .

وأكد الحويج على أهمية الدعم المالي للأعلاف والحبوب لمربيين المواشي ،مشيرا على ضرورة اعتماد السلخانات ومراكز الذبح بكافة مناطق ليبيا.