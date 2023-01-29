هل ليبيا تحتاج لمعونات غذائية ودوائية من منظمات دولية..قبل التشديد على المواصفات والجودة؟

شدد مدير عام مركز الرقابة على الأغذية والأدوية المكلف عبد لله أمس السبت 28 يناير 2023، خلال اجتماع مع مسؤولة قطاع الشرق الأوسط لمنظمة الغذاء العالمي WFP والسفير التشيكي في ليبيا، على جودة الأغذية والأدوية التي يتم توريدها للبلاد عن طريق المنظمة على شكل إعانات، والتي يجب أن تكون مطابقة للمواصفات والمعايير المعتمدة بالدولة الليبية .

كما تم خلال الاجتماع مناقشة أوجه التعاون العلمي و المهني المشترك مع المراكز المناظرة للمركز خارجياً وتبادل الخبرات معها، وإقامة ورش العمل، والسعي للرفع من مستوى العمل الرقابي بالمركز بما يخدم مصلحة المستهلك.