بوراس: ليبيا تنقذ إيطاليا وأوروبا من أزمة الطاقة

الوطن| رصد

رأى الخبير الاقتصادي، وحيد بوراس، أن اتفاقية إنتاج الغاز بين مؤسسة النفط الليبية وشركة إيني للنفط والغاز الإيطالية، “تمثل إنقاذا لإيطاليا بشكل خاص وأوروبا بشكل عام من أزمة الطاقة الحاصلة الآن بسبب الحرب الروسية الأوكرانية”.

وأضاف بوراس أن “ليبيا تمثل أولوية لدى إيطاليا وأوروبا بهذا الشأن لعدة أسباب، أولها أن البلاد تم استثناؤها من قرار منظمة أوبك بخفض إنتاجها النفطي، إضافة إلى أنها تعد مصدر غاز لأوروبا التي يربطها بها خط عملاق”.

إضافة لذلك يقول وحيد بوراس أن “هذا الاتفاق أيضا يمثل استثمارا حقيقيا في قطاع النفط الليبي سينعش اقتصاد البلاد”.

ورغم تفاؤله، قال بوراس: “تظل هناك مشكلتان في توقيع اتفاق اليوم، الأولى هي النزاعات الحاصلة في البحر المتوسط بشأن التنقيب عن النفط والغاز، والثانية هي أن عائدات تلك الصفقة بشكل خاص وإيرادات بيع النفط والغاز الليبي يعد محل نزاع أيضا بين الحكومتين الليبيتين، وهو ما سيضع مؤسسة النفط في أزمة اصطفاف في المستقبل ويزيد الضغوط عليها”.