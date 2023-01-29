وصول شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات توليد الكهرباء لميناء طرابلس البحري

وصلت إلى ميناء طرابلس البحري أمس السبت 28 يناير 2023 شحنات زيوت خاصة بتشغيل محطات توليد الكهرباء ، وجرى نقلها عبر شاحنات إلى مخازن الشركة الرئيسة ، وذلك لمواصلة أعمال العمرات الجسيمة الجاري تنفيذها حالياً في مختلف المناطق والتي ستعمل على دعم الشبكة الكهربائية وتلبية احتياجات الطاقة الكهربائية خلال الذروة الشتوية الحالية.

كما أكدت شركة الكهرباء في بيان لها ،البدء في تنفيذ مشروع استكمال الخطوط الهوائية 66 كيلو فولت، لربط محطة الحقن 66 /11 كيلو فولت، الجاري تنفيذها بمحطة توليد أوباري الغازية.