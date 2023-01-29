المركزي: الدولار والإسترليني يرتفعان واليورو يستقر

الوطن| رصد

ارتفع متوسط سعر الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الأحد، إلى 4.76 دينار مقابل 4.75 دينار، يوم الخميس.

ووفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي، صعد سعر الجنيه الإسترليني إلى 5.89 دينار مقابل 5.86 دينار، بينما استقر سعر اليورو عند 5.17 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وصعد سعر الدينار التونسي إلى 1.55 د‫ينار ليبي مقابل 1.54 دينار ليبي.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار العملات: