بلدي غريان يبدأ أعمال تنفيذ عدة طرق رئيسية وفرعية في المدينة

أعلن المجلس البلدي غريان أمس السبت 29 يناير 2023، الانتهاء من وضع طبقة الأساس الحبيبي بالشارع المؤدي إلى مسجد عباد الرحمـٰن وسط مركز المدينة، ورش طبقة التشريب (MCO) تمهيداً لوضع طبقة الإسفلت، بعد توقف دام لأكثر من سبع سنوات نتيجة لوجود بعض التعديلات بالمخطط العام .

وأضاف المجلس البلدي أنه تعاقد مع الشركة العامة للطرق والجسور لتوريد وفرش و دمك طبقة الإسفلت، لطرق بوصيرة مروان أولاد أبو سلامة بطول حوالي 550 متر تقريباً .

كما سيتم المباشرة من طرف الشركة خلال الأسبوع القادم ،في تنفيذ الأعمال الترابية لوصلة طريق كل من محطة معالجة الصرف الصحي السقائف بطول حوالي 470متر، وصلة طريق سيدي مادي الصواري بني وزير بطول 640 متر.