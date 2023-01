لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب تصدر بيانا رفضا لبيع أصول ليبية في أفريقيا الوسطى

أصدرت لجنة الاقتصاد والتجارة والاستثمار بمجلس النواب برئاسة النائب “بدر النحيب” بيانا أكدت فيه رفضها لبيع أصول ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية في “بانجي” عاصمة جمهورية أفريقيا الوسطى بالمزاد العلني.

وحملت اللجنة حكومة الوحدة الوطنية “المنتهية الولاية”، وفق البيان، ومجلس إدارة محفظة ليبيا للاستثمار المسؤولية القانونية والأخلاقية عن بيع الأصول الليبية في أفريقيا الوسطى، مشددة على أنها ستعمل على تحريك دعوى جنائية في حال استمرار عملية البيع واتخاذ الإجراءات القانونية ضد من سيقوم بالشراء.

وطالبت اللجنة بوقف المزاد فورا واتخاذ الإجراءات لمحاسبة المسؤولين عنه، مؤكدة أن عملية البيع بهذه الطريقة تعتبر انتهاكا قانونيا وعملية نهب لمقدرات الشعب الليبي، داعية حكومة أفريقيا الوسطى لعدم الاعتداد بالمزاد واتخاذ الإجراءات لإيقافه فورا والعمل على حماية الاستثمارات الليبية وفقا للاتفاقات المبرمة بين البلدين.

