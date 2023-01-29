ألمانيا تعفي المستهلكين من تكاليف الغاز والتدفئة

أعفت الحكومة الألمانية المستهلكين من تكاليف الغاز والتدفئة في ديسمبر الماضي بما يقدر بـ4.3 مليارات يورو، حسبما أعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية اليوم في برلين.

وشملت الإعفاءات الطارئة في ذلك الشهر أيضاً – بجانب الأسر – الشركات الصغيرة والمتوسطة التي يصل استهلاكها السنوي إلى 1.5مليون كيلووات / ساعة.

وكانت المؤسسات الاجتماعية والبحثية والتعليمية ضمن الفئات المستحقة للدعم أيضاً.

ووفقاً للاتحاد الألماني لصناعة الطاقة، استفادت نحو 20 مليون أسرة من المساعدات الطارئة.

وكان الهدف منها هو الحد من ارتفاع أسعار الطاقة نتيجة توقف إمدادات الطاقة الروسية في أعقاب الحرب الروسية في أوكرانيا.

ومن المقرر أن تطبق الحكومة المزيد من الإعفاءات في إطار تدابير الحد من ارتفاع أسعار الغاز والتدفئة والكهرباء، والتي من المقرر أن تسري بأثر رجعي اعتباراً من مارس المقبل لتشمل يناير وفبراير.