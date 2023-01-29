الوطنية للنفط تُعلن تفاصيل اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع “إيني الايطالية” في قطاعات غازية

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط تفاصيل توقيعها رسمياً على تطوير اتفاقية استكشاف ومقاسمة الإنتاج مع شركة إيني الايطالية لتطوير قطعتين جديدتين (أ،هـ) واللتان تحتويان على احتياطيات غاز تقدّر بحوالي 6 تريليونات قدماً مكعبة بسعة إنتاج تقديرية تبلغ حوالي 750 مليون قدماً مكعبة من الغاز يومياً ولمدة 25 عاماً.

وقالت المؤسسة في بيان رسمي صادر عنها، أن مراسم التوقيع بين رئيس مجلس المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة ورئيس شركة إيني كلاوديو ديزكالزي شهدت حضور كلاً من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني صحبة عدد من الوزراء والدبلوماسيين من كلا الجانبين.

وتعليقاً على هذا الإعلان قال رئيس المؤسسة الوطنية للنفط فرحات بن قدارة: يمكن اعتبار تطوير الاتفاقية بمثابة رجوع الحياة الفعلية لقطاع النفط والغاز الليبي وإشارة إلى العالم أن أبوابنا مفتوحة للعمل والتطوير.

واضاف بن قدارة “نحن في تواصل مع عديد من الشركات العالمية الكبرى والتي أبدت رغبتها في الإستثمار ليس فقط في مجال الإستكشاف والإنتاج، بل أيضاً في مجال البنية التحتية لقطاع النفط والغاز”.

وقال بن قدارة “ستتم إتاحة المزيد من القطع اليابسة المغمورة لتلبية هذا الطلب ودعم طموحنا بأن نرجع إلى مصاف أبرز الدول المنتجة للنفط والغاز حول العالم”.

الجدير بالذكر أن هذه الاتفاقية ستساهم باستقطاب استثمارات تتراوح قيمتها بين 7 و9 مليارات دولار إلى قطاع النفط والغاز الليبي وتحقيق صافي إيرادات للدولة يصل إلى أكثر من 13 مليار دولار.

في ديسمبر 2022، دعت المؤسسة الوطنية للنفط شركات النفط العالمية لرفع حالة القوة القاهرة على استكشاف النفط والغاز وإنتاجهما والعودة للمارسة هذه الأنشطة بصورة سريعة وفعالة. (بيان)