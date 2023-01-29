“الحويج” يشدد على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مما يساهم في التنمية الاقتصادية

اجتمع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج”، مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة الزاوية، بحضور عضو الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والمدير العام لغرفة الزاوية.

تناول الاجتماع متابعة سير عمل الغرفة وتفعيل دورها وإقامة معارض لمنتجات الأسرة المنتجة بالمنطقة الغربية بالتعاون مع غرف التجارة بالمناطق والعمل على تشجيع أصحاب الأعمال للاستثمار في إنشاء ميناء الزاوية والمناطق الخاصة.

وفي ختام الاجتماع أشار “الحويج” إلى ضرورة التقيد بكافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام اللوائح بخصوص تحويل النسبة المقررة لنشاط الاتحاد العام، مشدداً على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مما يساهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها.

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