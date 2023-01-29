حماية المستهلك تطالب وزارة الاقتصاد بالتدخل للحد من ارتفاع الأسعار قبيل شهر رمضان

طالب نائب جمعية حماية المستهلك أحمد الكردي وزارة الاقتصاد والتجارة بالتدخل للحد من الارتفاع السعري في السوق المحلي قبيل شهر رمضان المبارك وذلك وفق ما اقرته المادة 1284 من القانون التجاري.

وقال الكردي لتطبيق بكم الإخباري إن معدلات الارتفاع في أغلب السلع تجاوزت 35 % عن المعدلات المسجلة في يناير 2022، مبيناً أن السلعة تمر عبر أربع قنوات قبل أن تصل إلى المستهلك وهي الشركة الموردة الممثلة في التاجر ثم جملة الجملة ثم الجملة ثم محال بيع التجزئة، مضيفاً أنه في كل قناة يتم زيادة السعر بما قيمته 10% إلى 15%.