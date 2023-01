“الدبيبة” يتابع مع وزير المواصلات مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية

ناقش رئيس حكومة الوحدة الوطنية “عبد الحميد الدبيبة” خلال اجتماعه اليوم الأحد مع وزير المواصلات بالحكومة “محمد الشهوبي” مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية.

وأوضح وزير المواصلات خلال الاجتماع بأن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل جراء الحروب، وما يزيد عن 14 طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثرا سلبا على انتظام عملها.

وشدد “الدبيبة” على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف، وتقديم خطة العمل للعام الجاري والتوصيات اللازمة لوضع حلول عملية وناجعة لحلحلة مشاكل النقل الجوي.

وتابع رئيس الحكومة خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر وتهدف إلى إعادة إصدار شهائد النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، وذلك للمساهمة في رفع الحظر عن المطارات الليبية.

وأصدر “الدبيبة” تعليماته لوزير المواصلات بتقديم تصور مكتمل يُعرَض في مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع العاملين في مجال النقل الجوي ووضع خطة لإصلاح القطاع.

