خلال اجتماعه مع وزير الموصلات.. “الدبيبة” يصدر تعليماته لمعالجة أوضاع العاملين في مجال النقل الجوي ووضع خطة لإصلاح القطاع

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة”، مع وزير المواصلات “محمد الشهوبي” ووكلاء الوزارة، ورؤساء لجان الإدارة ومديري شركات الطيران العامة والمناولة والتموين، وعدد من مديري الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة.

تناول الاجتماع مناقشة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية، وكذلك مشاكل قطاع النقل الجوي، موضحا أن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل جراء الحروب، وما يزيد عن 14 طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثرا سلبا على انتظام عملها.

إلى جانب خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر، وتهدف إلى إعادة إصدار شهائد النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، باعتبار أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع الحظر عن المطارات الليبية.

كما شدد “الدبيبة” على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف، وتقديم خطة العمل للعام الجاري والتوصيات اللازمة لوضع حلول عملية وناجعة لحلحلة مشاكل النقل الجوي، حيث اعتبر رئيس الوزراء، تفعيل 7 مطارات محلية حاليا خطوة جيدة لمصلحة المطارات، مؤكدا ضرورة العمل لتفعيلها دوليا.

وفي ختام الاجتماع أصدر رئيس الوزراء تعليماته لوزير المواصلات، بتقديم تصور مكتمل يُعرَض في مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع العاملين في مجال النقل الجوي ووضع خطة لإصلاح القطاع.

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