حفل اشهار المكتب الاقليمي للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية – ليبيا

ليبيا الاقتصادية

نظم الاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات الدولية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية ، حفل اشهار لمكتبه الاقليمي في ليبيا، والذي اقيم على ارض طرابلس بفندق كورنثيا، وبحضور وكيلا وزارة الاقتصاد لشؤون المناطق الصناعية وللشؤون الاقتصادية، ووكيل وزارة السياحة والصناعات التقليدية والمدير التنفيذي لمجلس أصحاب الاعمال وسفيري تونس والباكستان ، الى جانب العديد من رجال الاعمال ومدراء الشركات العامة والخاصة.

ويهدف المكتب الذي يضم 4 فروع على مستوى الوطن العربي ، يهدف لفتح آفاق الشراكة للعديد من الاحداث التي تم تنظيمها داخل الدول العربية وربطها بالأحداث المتوازيه لتكون بوابة واحدة للعديد من الفعاليات والمعارض على مستوى الوطن العربي .

من جهته، قال عضو المكتب الإقليمي للاتحاد العربي للمعارض والمؤتمرات عبد الحكيم قدور، قال إن المكتب وخلال حفل الاشهار وقع 6 اتفاقيات منها مع مجلس الاعمال التركي ، واتفاقية مع غرف التجارة والصناعة ، و اتفاقية مع وزارة الاقتصاد، الى جانب توقيعه اتفاقية مع القناة الاقتصادية لتعمل على بث كافة الفاعليات، اضافة لإتفاقية بين المكتب الإقليمي لجمعية الخبراء العرب و مجلس التخطيط العربي .