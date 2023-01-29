وزير الاقتصاد يتابع عمل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الزاوية

عقد وزير الاقتصاد اليوم الأحد اجتماع مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة الزاوية وذلك لمتابعة سير عمل الغرفة وتفعيل دورها وإقامة معارض لمنتجات الأسرة المنتجة بالمنطقة الغربية بالتعاون مع غرف التجارة بالمناطق .

كما تناول الاجتماع سبل العمل على تشجيع أصحاب الأعمال للاستثمار في إنشاء ميناء الزاوية والمناطق الخاصة، كما شدد الوزير على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مما يساهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها.