“الحويج” يتابع عمل غرفة التجارة والصناعة والزراعة الزاوية

تابع وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” اليوم الاحد خلال اجتماع مع رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة الزاوية، سير عمل الغرفة وتفعيل دورها وإقامة معارض لمنتجات الأسرة المنتجة بالمنطقة الغربية، بالتعاون مع غرف التجارة بالمناطق والعمل على تشجيع أصحاب الأعمال للاستثمار في إنشاء ميناء الزاوية والمناطق الخاصة.

وشدد “الحويج” على أهمية التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص مما يساهم في التنمية الاقتصادية بالمنطقة الواقعة ضمن نطاق عملها، مشيراً إلى ضرورة التقيد بكافة الإجراءات المتعلقة بتطبيق أحكام اللوائح بخصوص تحويل النسبة المقررة لنشاط الاتحاد العام.

وحضر الاجتماع عضو الاتحاد العام لغرف التجارة والصناعة والزراعة والمدير العام لغرفة الزاوية.

