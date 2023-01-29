“الدبيبة” يؤكد على ضرورة البدء في إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس وبنينا

اجتمع رئيس مجلس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية “عبدالحميد الدبيبة” ، مع وزير المواصلات “محمد الشهوبي” ، وبحضور وكيل الوزارة لشؤون النقل الجوي “خالد سويسي” ، ووكيل الوزارة لشؤون النقل البحري “وسام الإدريسي” ، ووكيل الوزارة لشؤون النقل البري “فضل الله عاشور” ، ومدير جهاز تنفيذ مشروعات المواصلات “سامي العبش”.

كما أكد” الدبيبة” ضرورة البدء في إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس بعد معالجة الصعوبات التي واجهت البدء في المشروع، مع الاستمرار في الإجراءات التعاقدية، والتنسيق مع ديوان المحاسبة لإنشاء مطار طرابلس العالمي.

كما شدد رئيس الوزراء، على ضرورة المتابعة التنفيذية للبرنامج الزمني لإنشاء صالة ركاب مطار بنينا المنفذة من قبل شركة داوو الكورية ووصلت نسبة الإنجاز فيها 40%، والمتوقع استكمالها قبل نهاية العام الجاري.

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