اخر اسعـار الدولار واليـورو والـذهب مقابـل الدينـار الليـبي اليوم الأحــد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد 29 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.7735 د.ل – للبيع – 4.7497 د.ل للشراء
الدولار 🇺🇲
ب5.0875 ~5.0825 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4700 ~5.4400 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
620 ~660
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.0750 ~5.0700 دينار
▪️آونصة الذهب ب1926.53 $
▪️كسر ذهب 18 ب232.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب271.25 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب284.16 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب310.00 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2170 دينار
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
أضف تعليقـك