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اخر اسعـار الدولار واليـورو والـذهب مقابـل الدينـار الليـبي اليوم الأحــد

تم النشر منذُ 7 ثواني
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مصدر الخبر / المشهد
مصدر الخبر / المشهد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد 29 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.7735  د‫.‬ل – للبيع – 4.7497 د.ل للشراء

الدولار 🇺🇲
ب5.0875 ~5.0825 دينار

اليورو 🇪🇺
ب5.4700 ~5.4400 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳
620 ~660

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.0750 ~5.0700 دينار

▪️آونصة الذهب ب1926.53 $

▪️كسر ذهب 18 ب232.50 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب271.25 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب284.16 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب310.00 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2170 دينار

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار

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