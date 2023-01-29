اخر اسعـار الدولار واليـورو والـذهب مقابـل الدينـار الليـبي اليوم الأحــد

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الأحد 29 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.7735 د‫.‬ل – للبيع – 4.7497 د.ل للشراء

الدولار 🇺🇲

ب5.0875 ~5.0825 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4700 ~5.4400 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

620 ~660

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.0750 ~5.0700 دينار

▪️آونصة الذهب ب1926.53 $

▪️كسر ذهب 18 ب232.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب271.25 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب284.16 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب310.00 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2170 دينار

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار