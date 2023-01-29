ارتفاع إنتاج النفط الخام الليبي اليوم الأحد إلى مليون و215 ألف برميل

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط أن إنتاج النفط الخام، اليوم الأحد 29 يناير 2023، ارتفع إلى مليون و 215 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 48 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

وأوضحت المؤسسة في بيان لها، أن إجمالي الاستهلاك المحلي للغاز الطبيعي، بلغ مليار و108 مليون قدم مكعب، حيث أن إستهلاك شركة الكهرباء بلغ 855 مليون قدم مكعب، و140 مليون قدم مكعب لمؤسسة النفط، و78 قدم مكعب لمجمع الحديد والصلب، ومجموعة مصانع أخرى صغيرة، بينما تمت تغدية مصانع الإسمنت بمقدار 35 مليون قدم مكعب.