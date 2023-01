“المشاي” يجتمع بوزير الكهرباء بالحكومة الليبية ويتفقان على ضرورة الإسراع في استكمال كل المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية تفاديا لانقطاع الكهرباء

اجتمع رئيس الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” اليوم الأحد مع وزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “عوض البدري”، وعدد من المدراء العاملين بمقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ببنغازي.

من جانبه أشار وزير الكهرباء إلى أهمية التنسيق بين وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة والشركة العامة للكهرباء.

كما تطرق الاجتماع إلى دور وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في دعم قطاع الكهرباء والطاقات المتجددة، إضافة لمناقشة دور الشركة العامة للكهرباء والتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة في المشاكل الفنية سواء في نقل الطاقة الكهربائية او توزيع الطاقة الكهربائية تفاديا لآزدواج القرارات والإجراءات.

وخلص الاجتماع إلى ضرورة الإسراع في استكمال كل المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية وخاصة بالمنطقة الشرقية.

