تـراجع أسعــار الذهــب في السـوق الليـبي اليــوم الأحــد 29 ينايــر 2023

فيما يلي اخر تحديث لأسعار الذهب والفضة في العاصمة طرابلس (اليوم الأحد) 2023/01/29م وتشمل الكسر والجديد والمستعمل و المسبوك:

سعر آونصة الذهب اليوم:

▪️آونصة الذهب ب1926.53 $

اسعار كسر الذهب اليوم :

▪️كسر ذهب 18 ب232.50 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب271.25 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب284.16 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب310.00 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2170 دينار

سعر الذهب المستعمل :

▪️ذهب مستعمل 18 – شراء:

ب255 ~270 دينار

▪️ذهب مستعمل 21

ب 290 ~310 دينار

سعر الذهب الجديد:

▪️ذهب جديد 18

ب290 ~310 دينار

▪️ذهب جديد 21

ب320 ~340 دينار

سعر كسر الفضة:

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار