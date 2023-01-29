“المشاي” يُناقش مع وزير الكهرباء بالحكومة الليبية ضرورة الإسراع باستكمال كل المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية

عُقد بمقر وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة ببنغازي اجتماع ضم رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء “محمد المشاي” ووزير الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة الليبية “عوض البدري” والمُدراء العامون، نُوقش فيه ضرورة الإسراع باستكمال كل المشاريع المتوقفة قبل الذروة الصيفية وخاصة بالمنطقة الشرقية .

كما أكد “المشاي” إلى أنه هناك جهود كبيرة مبذولة لرفع مرتبات العاملين، ومزايا يحتاجها العاملين يجب بذل كل جهد لتحقيقها.

وفي مجال التعاون مع الدول الشقيقة سيكون هناك اجتماع مع وزارة الكهرباء بجمهورية مصر العربية والشركات التابعه لها لبحث سبل التعاون المشترك بين البلدين.

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