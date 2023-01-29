تستمر ل10 أشهر.. الدبيبة يطلع على خطة تطوير مصلحة الطيران المدني ويصدر هذه التعليمات

عقد رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اجتماعا موسعا بحضور وزير المواصلات محمد الشهوبي ووكلاء الوزارة، ورؤساء لجان الإدارة ومديري شركات الطيران العامة والمناولة والتموين، وعدد من مديري الإدارات والأجهزة التابعة للوزارة، وذلك لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية.

وقال الشهوبي في الاجتماع أن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل جراء الحروب.

وأضاف الشهوبي أن ما يزيد عن 14 طائرة متوقفة وتحتاج إلى صيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثرا سلبا على انتظام عملها.

وتابع الدبيبة خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر، وتهدف إلى إعادة إصدار شهائد النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، باعتبار أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع الحظر عن المطارات الليبية.

وشدد الدبيبة على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف، وتقديم خطة العمل للعام الجاري والتوصيات اللازمة لوضع حلول عملية وناجعة لحلحلة مشاكل النقل الجوي.

وأعتبر الدبيبة تفعيل 7 مطارات محلية حالياً خطوة جيدة لمصلحة المطارات، مؤكدا ضرورة العمل لتفعيلها دوليا.

الدبيبة في ختام الاجتماع، أصدر تعليماته لوزير المواصلات، بتقديم تصور مكتمل يُعرَض في مجلس الوزراء لمعالجة أوضاع العاملين في مجال النقل الجوي ووضع خطة لإصلاح القطاع.