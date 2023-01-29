رئيس الحكومة يشدد على ضرورة دعم القطاع الخاص لمجال الطيران ويعد بحل مشاكل العاملين في النقل الجوي

عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة اليوم الأحد 29 يناير 2023، بالعاصمة طرابلس اجتماعا مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، ومديري شركات الطيران العامة والمناولة والتموين، لمتابعة مشاكل النقل الجوي وأوضاع المطارات المحلية.

وأوضح وزير المواصلات أن 15 طائرة للخطوط الليبية و8 طائرات للخطوط الأفريقية دُمرت بالكامل ، وما يزيد عن 14 طائرة متوقفة وتحتاج للصيانة، إلى جانب وجود عدد من المشاكل الإدارية والفنية التي تؤثرا سلبا على انتظام عملها.

وتابع الدبيبة خلال الاجتماع خطة مصلحة الطيران المدني لمشروع التحول الرقمي لتطوير المصلحة التي تستمر 10 أشهر، وتهدف إلى إعادة إصدار شهائد النقل الجوي وتأهيل مفتشي الطيران المدني، وإنشاء قاعدة بيانات ومركز عمليات، باعتبار أن هذه الإجراءات ستساهم في رفع الحظر عن المطارات الليبية.

وشدد الدبيبة خلال كلمته، على ضرورة دعم القطاع الخاص في كل المجالات، ومنها الطيران، والاهتمام بكل العاملين بقطاع النقل الجوي مهما كانت الظروف، وتقديم خطة العمل للعام الجاري والتوصيات اللازمة لوضع حلول عملية وناجعة لحلحلة مشاكل النقل الجوي.