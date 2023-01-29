اللجنة المالية المكلفة من مجلس وزراء الحكومة الليبية تُناقش آخر مستجدات الإجراءات المالية ومخصصات القطاعات

قامت اللجنة المالية المكلفة من مجلس وزراء الحكومة الليبية بعقد اجتماع بحضور نائب رئيس المجلس ورئيس اللجنة “علي القطراني” وأعضاء اللجنة نائب رئيس مجلس الوزراء خالد الأسطى ،ووزير التخطيط والمالية أسامة حماد ووزير الشؤون الاجتماعية المبروك غيث، ووزير الدولة لشؤون رئاسة مجلس الوزراء محمد فرحات .

حيث ناقشت اللجنة آخر المستجدات من خلال متابعتها للإجراءات المالية ومخصصات القطاعات، والتوصيات اللازمة لتنفيذ البرامج الحكومية التي تغطي قطاعات الخدمات للمواطنين واحتياجاتهم العاجلة والميزانيات التسييرية للوزارات خلال سنة 2023 م.

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