اتحاد جمعيات المربين يطالب الحكومة بتنفيذ الدعم المقرر للأعلاف الحيوانية

طالب رئيس اتحاد جمعيات مربين الحيوانات التابع لوزارة الزراعة والثروة الحيوانية عمر الشارف الحكومة بتنفيذ قرار وزير الاقتصاد والتجارة رقم 34 لسنة 2022 بشأن دعم الأعلاف لمربي المواشي بنسبة 50%.

وقال الشارف لتطبيق بكم الإخباري أن أسعار الأعلاف تجاوزت 230 دينار للقنطار، مبينا بأن مربي الثروة الحيوانية تعرضوا خلال السنوات السابقة إلى خسائر فادحة نتيجة الجفاف وانخفاض معدلات الأمطار.

وتقدّر أعداد الثّروة الحيوانيّة بحوالي 6 ملايين رأس من الغنم و150 ألفا من الإبل و45 ألفا من الأبقار، وفقاً لإحصاءات حكومية صادرة في العام 2012. ولا تتوافر إحصاءات حديثة.