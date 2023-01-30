أرحومة يوضح قانونية قرار المحكمة في أفريقيا الوسطى ببيع ممتلكات شركة “لايكو” بالمزاد العلني

أكد المدير العام لشركة “لايكو” أفريقيا الوسطى، عمر أرحومة أن قرار المحكمة في أفريقيا الوسطى ببيع ممتلكات الشركة بالمزاد العلني، يتعارض مع المادة 10 من اتفاقية تشجيع الاستثمار بين ليبيا وأفريقيا الوسطى والموقعة بتاريخ 21 يوليو 1999.

وأضاف في تصريحات صحفية أن هذا الإجراء قد يترتب عليه ضرر بالعلاقات بين البلدين، لكونه مخالف لبروتوكول الاتفاقية.

وكشفت وثيقة بيع الاستثمارات الليبية في شركة إفريقيا الوسطي، في مزاد علني، يوم 15 فبراير القادم.

المزاد الذي سيُعقد بطلب من وزير العدل في إفريقيا الوسطى، سيشهد بيع 3 عقارات تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية “لايكو”.

العقارات التي سيتم طرحها في المزاد، تشمل عمارة تسمى “باسيفيك 2″، مساحتها 6120 متر مربع، بسعر افتتاحي 2 مليار فرنك سيفا “فرك إفريقي”.

من بين العقارات أيضًا، عمارة تُسمى “لايكو إفريقيا الوسطى” مكونة من مكاتب وشقق، بمساحة 51431 متر مربع، بسعر افتتاحي 3 مليار فرنك سيفا.

كما سيتم طرح مبنى يُسمى “#فارنيدو”، على مساحة 1365 متر مربع، بمرافقه، بسعر افتتاحي 1.76 مليار فرنك سيفا.