البنك الأفريقي للتنمية يتوقع بأن تحتل ليبيا المرتبة الأولى أفريقيا من حيث نمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2023

صدر تقرير أداء الاقتصاد الكلي والتوقعات المستقبلية عن بنك التنمية الأفريقي (AfDB) لشهر يناير 2023، واستنتج العديد من الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم منذ الربع الأخير من عام 2022، أن العالم قد يواجه بعض التحديات الاقتصادية نفسها التي واجهها خلال السنة الأخيرة، مما أدى إلى إقبال مالي مماثل أو حتى أسوأ، حتى أن بعض الاقتصاديين ذهبوا إلى حد توقع حدوث ركود عالمي.

ووفقًا للإصدار الافتتاحي لتقرير أداء الاقتصاد الكلي والتوقعات المستقبلية الصادر عن بنك التنمية الأفريقي (AfDB) لشهر يناير 2023، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا حوالي 4% في عامي 2023 و 2024، وهو أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة البالغة 2.7٪ و 3.2%، على التوالى.

وأقر بنك التنمية الأفريقي أن الموضوع شديد الدقة وأن البيانات الواردة في التقرير نصف السنوي سيتم تحديثها مع تطور الظروف المحيطة بأداء الاقتصاد الكلي.

وأوضح تقرير البنك الأفريقي للتنمية أن “ظروف الاقتصاد الكلي العالمية أصبحت مؤخرًا غير مؤكدة بشكل متزايد مع استمرار الصدمات المتعددة التي تجعل صنع السياسات وقرارات الاستثمار صعبة للغاية.

وقدم بنك التنمية الأفريقي تفصيلا عن أداء النمو الاقتصادي والتوقعات المستقبلية للمناطق الأفريقية الخمس، وبالتالي كل بلد في القارة.

ووفقًا للتقرير، من المتوقع أن تكون شمال إفريقيا مستقرة عند 4.3% من 2022 إلى 2023. وارتفعت توقعات النمو الاقتصادي لغرب إفريقيا من 3.6% في عام 2022 إلى 4.1% في عام 2023. ومن المتوقع أن تنمو شرق إفريقيا إلى 5.0% في عام 2023، من 4.2% في عام 2022. من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في وسط إفريقيا من 4.7% في عام 2022 إلى 4.3% في عام 2023. كما أن جنوب إفريقيا، مثلها مثل وسط إفريقيا، ستشهد أيضًا انخفاضًا في نموها الاقتصادي من 2.5% في عام 2022 إلى 2.3% في عام 2023.

وتضمن تقرير البنك الأفريقي للتنمية أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لكل دولة أفريقية لعام 2023، وإحتلت ليبيا المرتبة الأولى والأعلى بمعدل نمو يتجاوز 12.9%.

يذكر بأن هذه الأرقام وردت بناءً على تحليل البيانات والإحصاءات الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي، وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022، وتقديرات شعبة السكان في الأمم المتحدة.

