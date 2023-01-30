عون: لا نعلم حتى الآن بفحوى المذكرة المبرمة بين مؤسسة النفط وشركة إيني

أكد محمد عون وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية أنه لا يعلم حتى الآن بفحوى المذكرة المبرمة بين المؤسسة الوطنية للنفط وشركة إيني الإيطالية.

وقال عون في تصريحات تليفزيونية أن وزارة النفط لم تكن حاضرة في مراسم توقيع الاتفاقية مع إيني ولم يطلب منا تكليف أي شخص يمثل الوزارة.

ونوه عون إلى أن تجاهل دعوة وزارة النفط للمشاركة في توقيع الاتفاقية تكرر سابقا أثناء توقيع مذكرة التفاهم بين حكومة الدبيبة و تركيا.

وأضاف عون أن تفاوض مؤسسة النفط مع الجانب الإيطالي مخالف للقانون كون الاتفاقية معتمدة من حكومة الوحدة ولا يجوز نقضها أو التفاوض بشأنها دون إذن الحكومة.