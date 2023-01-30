هبوط للدولار واليورو..«المركزي» يعلن أسعار العملات مقابل الدينار (الاثنين 30 يناير 2023)

أعلن مصرف ليبيا المركزي أسعار صرف العملات الدولية أمام الدينار، اليوم الاحد 29 يناير 2023، وقد بلغ متوسط سعر صرف الدولار 4.7571 دينار، مسجلاً تراجعاً طفيفاً.

وسجل متوسط سعر صرف اليورو 5.1698 دينار، والجنيه الاسترليني 5.8962 دينار، والدولار الكندي 3.5687 دينار ليبي، والليرة التركية 0.2529 دينار، حسب الأسعار المعلنة من المصرف، التي تمثل السوق الرسمية للعملة.

وفيما يخص العملات العربية بلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 1.2673 دينار، والدرهم الإماراتي 1.2952 دينار، والدينار التونسي 1.5451 دينار، والدرهم المغربي 0.4675 دينار ليبي.

وفيما يلي جدول كامل يظهر اسعار العملات من المصرف المركزي اليوم للبيع والشراء ومتوسط الاسعار: