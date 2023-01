مطلع فبراير.. وفد رجال أعمال ليبيين يزورون الأراضي المحتلة

أعلن وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد عسيلي، عن زيارة مرتقبة لوفد ليبي من رجال الأعمال لدولة فلسطين مطلع الشهر المقبل، وذلك لتوطيد وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادية واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة.

وتعدّ زيارة الوفد الليبي هي الأولى من نوعها لفلسطين في إطار مخرجات زيارة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى ليبيا في فبراير 2022 تمّ خلالها توقيع اتفاقيات ومذكّرات تفاهم في عدّة مجالات تعنى بمختلف القضايا السياسية والدبلوماسية والاقتصادية.

وبيّن عسيلي أنّ أجندة الوفد ترتكز على تطوير وتعزيز علاقات التعاون بين رجال الأعمال الفلسطينيّين ونظرائهم الليبيين والسّعي نحو إقامة شركات استثمارية بين البلديْن علاوة على زيارات ميدانية وعقد لقاءات في عدد من المحافظات الفسطينية.

واعتبر عسيلي الزيارة مهمّة في تعزيز التواصل والتنسيق بين البلديْن وإقامة شراكات استثمارية مشترَكة تعود بالنّفع على اقتصادي البلديْن علاوة على توظيف الخبرات الفلسطينية في مختلف المجالات للمساهمة في نهضة ليبيا.

