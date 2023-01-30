تراجع الدولار اليورو في السوق الرسمية

الوطن| رصد
انخفض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.
وهبط سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، بينما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.89 دينار.
وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 دينار ليبي مقابل 1.55 دينار ليبي أمس.
ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.
وتاليا أسعار صرف العملات اليوم:
|العملة
|الوحدة
|متوسط
|بيع
|شراء
|الدولار الأمريكي
|دولار واحد
|4.7571 د.ل
|4.769 د.ل
|4.7452 د.ل
|اليورو
|يورو واحد
|5.1698 د.ل
|5.1827 د.ل
|5.1569 د.ل
|الجنيه الاسترليني
|جنيه واحد
|5.8962 د.ل
|5.911 د.ل
|5.8815 د.ل
|الدولار الكندي
|دولار واحد
|3.5687 د.ل
|3.5777 د.ل
|3.5598 د.ل
|الدولار الاسترالي
|دولار واحد
|3.3733 د.ل
|3.3817 د.ل
|3.3649 د.ل
|الفرنك السويسري
|فرنك واحد
|5.1646 د.ل
|5.1775 د.ل
|5.1517 د.ل
|الكرونر السويدي
|كرونر واحد
|0.4609 د.ل
|0.462 د.ل
|0.4597 د.ل
|الكرونر النرويجي
|كرونر واحد
|0.4804 د.ل
|0.4816 د.ل
|0.4792 د.ل
|الكرونر الدنمركي
|كرونر واحد
|0.6951 د.ل
|0.6968 د.ل
|0.6933 د.ل
|الين الياباني
|100 ين
|3.67 د.ل
|3.68 د.ل
|3.66 د.ل
|الريال السعودي
|ريال واحد
|1.2673 د.ل
|1.2705 د.ل
|1.2642 د.ل
|الدرهم الاماراتي
|درهم واحد
|1.2952 د.ل
|1.2984 د.ل
|1.2919 د.ل
|الدينار التونسي
|دينار واحد
|1.5451 د.ل
|1.5489 د.ل
|1.5412 د.ل
|الدينار الجزائري
|10 دينار
|0.351 د.ل
|0.351 د.ل
|0.35 د.ل
|الدرهم المغربي
|درهم واحد
|0.4675 د.ل
|0.4687 د.ل
|0.4663 د.ل
|اوقية موريتانية
|100 اوقية
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|1.31 د.ل
|فرنك افريقي
|فرنـك
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|0.0079 د.ل
|الروبل الروسي
|10 روبل
|0.683 د.ل
|0.683 د.ل
|0.683 د.ل
|الليرة التركية
|ليـرة
|0.2529 د.ل
|0.2536 د.ل
|0.2523 د.ل
|الايوان الصيني
|إيوان واحد
|0.7044 د.ل
|0.7061 د.ل
|0.7026 د.ل
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