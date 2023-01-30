تراجع الدولار اليورو في السوق الرسمية

الوطن| رصد

انخفض سعر صرف الدولار في السوق الرسمية مقابل الدينار الليبي، اليوم الإثنين، إلى 4.75 دينار مقابل 4.76 دينار أمس، وفق النشرة الرسمية الصادرة عن المصرف المركزي.

وهبط سعر اليورو إلى 5.16 دينار مقابل 5.17 دينار أمس، بينما ثبت سعر الجنيه الإسترليني عند 5.89 دينار.

وعلى صعيد العملات العربية، استقر سعر الريال السعودي عند 1.26 دينار، والدرهم الإماراتي عند 1.29 دينار، وانخفض سعر الدينار التونسي إلى 1.54 د‫ينار ليبي مقابل 1.55 دينار ليبي أمس.

ولم يطرأ تغيير على سعر الليرة التركية التي سجلت 0.25 دينار، وسعر اليوان الصيني الذي سجل 0.70 دينار.

وتاليا أسعار صرف العملات اليوم: