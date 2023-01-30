ليبيا الأعلى أفريقيّاً من ناحية نمو الناتج المحلي الإجمالي لعام 2023

جآء في تقرير أداء الاقتصاد الكلي والتوقعات المستقبلية الصادر عن بنك التنمية الأفريقي (AfDB) لشهر يناير 2023.

استنتج العديد من الاقتصاديين من جميع أنحاء العالم، منذ الربع الأخير من عام 2022، أن العالم قد يواجه بعض التحديات الاقتصادية نفسها التي واجهها خلال الفترة القريبة الماضية، مما أدى إلى إقبال مالي مماثل أو حتى أسوأ. حتى أن بعض الاقتصاديين ذهبوا إلى حد توقع حدوث ركود عالمي.

ومع ذلك، وفقًا للإصدار الافتتاحي لتقرير أداء الاقتصاد الكلي والتوقعات المستقبلية الصادر عن بنك التنمية الأفريقي (AfDB) لشهر يناير 2023، من المتوقع أن يبلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لأفريقيا حوالي 4% في عامي 2023 و 2024، وهو أعلى من المتوسطات العالمية المتوقعة البالغة 2.7٪ و 3.2%، على التوالى.

ومع ذلك، أقر بنك التنمية الأفريقي أن الموضوع شديد الدقة وأن البيانات الواردة في التقرير نصف السنوي سيتم تحديثها مع تطور الظروف المحيطة بأداء الاقتصاد الكلي.

جاء في مقتطف من تقرير البنك الأفريقي للتنمية أن “ظروف الاقتصاد الكلي العالمية أصبحت مؤخرًا غير مؤكدة بشكل متزايد مع استمرار الصدمات المتعددة التي تجعل صنع السياسات وقرارات الاستثمار صعبة للغاية.

في هذا التقرير، قام بنك التنمية الأفريقي بتفصيل أداء النمو الاقتصادي والتوقعات المستقبلية للمناطق الأفريقية الخمس، وبالتالي كل بلد في القارة.

وفقًا للتقرير، من المتوقع أن تكون شمال إفريقيا مستقرة عند 4.3% من 2022 إلى 2023. وارتفعت توقعات النمو الاقتصادي لغرب إفريقيا من 3.6% في عام 2022 إلى 4.1% في عام 2023. ومن المتوقع أن تنمو شرق إفريقيا إلى 5.0% في عام 2023، من 4.2% في عام 2022. من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في وسط إفريقيا من 4.7% في عام 2022 إلى 4.3% في عام 2023.

كما أن جنوب إفريقيا، مثلها مثل وسط إفريقيا، ستشهد أيضًا انخفاضًا في نموها الاقتصادي من 2.5% في عام 2022 إلى 2.3% في عام 2023.

تضمن تقرير البنك الأفريقي للتنمية أيضًا نمو الناتج المحلي الإجمالي المتوقع لكل دولة أفريقية لعام 2023، وجآءت ليبيا الأعلى بمعدل نمو يتجاوز 12%.

وردت هذه الأرقام بناءً على تحليل البيانات والإحصاءات الصادرة عن بنك التنمية الأفريقي؛ وتقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي في أكتوبر 2022؛ وتقديرات شعبة السكان في الأمم المتحدة.

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