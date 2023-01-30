شركة الهروج النفطية تحقق رقما قياسيا في الإنتاج النفطي

الوطن / متابعات

أكدت شركة الهروج للعمليات النفطية خلال اجتماعها السنوي برئاسه رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” تحقيق الشركة رقما قياسيا في الإنتاج وصل إلى 45 ألف برميل يوميا.

هذا وخصص الاجتماع الذي عقد الأحد لمناقشة برنامج العمل والميزانية المقترحة للعام الجاري، إلى جانب استعراض النشاط العام للشركة خلال العام الماضي، شاملا المرحلة الثانية من مشروع إعادة تأهيل حقل الغاني ومقترح المرحلة الثالثة.

من جهته طالب “بن قدارة” مسؤولي الشركة بضرورة الإسراع في إعادة إعمار حقل الغاني والتشديد على اتباع الإجراءات والضوابط المتعلقة بالسلامة المهنية للعاملين، مؤكدا أهمية الالتزام بمنظومة القياس.