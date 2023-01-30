رئيس الحكومة يشدد على إنشاء صالتي ركاب بمطاري طرابلس العالمي وبنينا

عقد رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة، أمس الأحد 29 يناير 2023 اجتماعا مع وزير المواصلات محمد الشهوبي، وكلاء الوزارة لشؤون النقل الجوي والبحري والبري، لمناقشة الإجراءات التعاقدية، والتنسيق مع ديوان المحاسبة لإنشاء مطار طرابلس العالمي.

وأكد الدبيبة خلال الاجتماع،على ضرورة البدء في إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس بعد معالجة الصعوبات التي واجهت البدء في المشروع.

كما شدد الدبيبة على ضرورة المتابعة التنفيذية للبرنامج الزمني لإنشاء صالة ركاب مطار بنينا المنفذة، من قبل شركة داوو الكورية والتي ووصلت نسبة الإنجاز فيها 40%، والمتوقع استكمالها قبل نهاية العام الجاري.