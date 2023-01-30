منها توسعة طريق 20 رمضان.. عميد بلدية سوق الجمعة يكشف عن المشاريع المقررة للعام 2023

كشف عميد بلدية سوق الجمعة حسام بلحاج عن مشاريع الإسكان والطرق بالبلدية خلال العام 2022، مبينا بأنها شملت رصف وتعبيد 16 طريق، منها 12 مسار جديد، إضافة إلى إنشاء وصيانة 5 مدارس، و3 مرافق صحية ما زالت في طور الإنشاء وهي مستوصفات عرادة والغرارات والأمومة والطفولة رأس حسن .

وأضاف بلحاج لتطبيق بكم الإخباري بأن إدارة المشروعات بالبلدية تعكف على إعداد كراسة الشروط والمقايسة التقديرية لمساري طريق الـ 2000 بطول 1كيلو متر، وطريق العمروص بطول 1.2 كيلو متر وسيتم الإعلان عن تنفيذهما خلال الأيام القادمة ضمن مناقصة عامة، كما قال بإن مشاريع العام 2023 تشمل توسعة طريقي عرادة و20 رمضان، إضافة إلى إنشاء سوق أسماك، ومستشفى لأمراض النساء والولادة.