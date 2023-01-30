هل ستذهب أموال استثمار الليبيين في أفريقيا الوسطى إدراج الرياح ؟

رفضت لجنة الاقتصاد والاستثمار بمجلس النواب، اليوم الأحد 29 يناير 2023، عرض ممتلكات ليبية تابعة للشركة الليبية للاستثمارات الإفريقية في العاصمة بانجي بدولة أفريقيا الوسطى للبيع بالمزاد العلني.

وأكدت اللجنة في بيان لها أن عملية البيع بهذه الطريقة وفي هذا الوقت هو انتهاك قانوني ونهب لمقدرات الشعب الليبي.

وطالبت اللجنة بوقف المزاد فورا واتخاذ جميع الإجراءات المطلوبة لمحاسبة المسؤولين عنه، وبحماية الاستثمارات الليبية في أفريقيا الوسطى وغيرها من دول العالم.

يذكر أن الشركة الليبية للاستثمارات الأفريقية لايكو، أصدرت أمس السبت، بيانا بشأن الإعلان عن مصادرة أصول الدولة الليبية في أفريقيا الوسطى وبيعها في مزاد علني.

وأوضحت الشركة في بيانها ، أنها تمتلك في أفريقيا الوسطى فندق خمسة نجوم، وعمارتين سكنيتين وقطعة أرض حصلت عليها الدولة الليبية مقابل قروض منحتها لدولة أفريقيا الوسطى، بموجب اتفاقية موقعة بين البلدين في العام 2007، لحماية وتشجيع الاستثمار.