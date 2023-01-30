اقتصاد

انخفاض أسعار النفط إلى 86.46 دولار للبرميل وارتفاع إنتاج الخام الليبي

تم النشر منذُ 17 ثانية
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مصدر الخبر / موقع بكم
مصدر الخبر / موقع بكم

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين 30 يناير 2023، متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم “أوبك+” على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع ومع حذر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 % إلى 86.46 دولار للبرميل ، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.57 دولار للبرميل متراجعا 11 سنتا أو 0.1 %.

وارتفع إنتاج خام النفط الليبي إلى مليون و 215 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 48 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.

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موقع بكم

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