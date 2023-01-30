انخفاض أسعار النفط إلى 86.46 دولار للبرميل وارتفاع إنتاج الخام الليبي

تراجعت أسعار النفط اليوم الإثنين 30 يناير 2023، متخلية عن مكاسب سابقة مع توقعات إبقاء المنتجين الكبار في العالم “أوبك+” على الإنتاج دون تغيير خلال اجتماع مرتقب هذا الأسبوع ومع حذر المستثمرين قبل اجتماع لمجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي.

وهبطت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.2 % إلى 86.46 دولار للبرميل ، في حين سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 79.57 دولار للبرميل متراجعا 11 سنتا أو 0.1 %.

وارتفع إنتاج خام النفط الليبي إلى مليون و 215 ألف برميل، بينما بلغ إنتاج المكثفات 48 ألف برميل خلال 24 ساعة الماضية.