أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرارا بحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

ونص القرار على ضرورة إحالة المركز الوطني للصحة الحيوانية نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلي إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة، ومن ثم إحالة الأذونات إلي مصلحة الجمارك وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.

وأكد الوزير في قراره على المصارف التجارية بضرورة عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

The post “الحويج” يصدر قرارا بحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق appeared first on قناة تبادل.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا