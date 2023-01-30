“الحويج” يُصدر قرارًا بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية “محمد الحويج” قرار رقم 30 لسنة 2023م بشأن تنظيم استيراد البيض المخصب، حيث نص القرار في مادته الأولى بحظر إستيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية .

كما نوه القرار بأنه على المركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلى إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

ونص القرار كذلك على أن تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات إلى مصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي، وعلى المصارف التجارية عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.

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