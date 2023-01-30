الشركات العاملة بمطار طرابلس الدولي تتعهد بتسليمه في غضون 9 أشهر.. تعرف على التفاصيل

نفى مدير مكتب الإعلام بوزارة المواصلات إسكندر السوكني البدء في أعمال أنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس الدولي.

وقال لتطبيق بكم الإخباري إن الأعمال المنفذة في الوقت الحالي بالمطار هي إزالة ركام الحرب وأعمال تهيئة وتنظيف أرضيات المهابط وإزالة العوائق وتسوية الأرض لبدء عمليات البناء، مؤكداً وصول المعدات الخاصة بالشركات التي ستشرع في صيانة مطار طرابلس الدولي فور استكمال إجراءات التنفيذ.

وأوضح السوكني بأن شركة إيطالية ستتولي أعمال تجهيز صالات الركاب، فيما ستقوم شركة تركية بصيانة مدرجات الإقلاع والهبوط والخدمات الأرضية، مبينا بأن الشركتان تعهدتا بتسليم المطار في غضون تسعة أشهر من تاريخ مباشرة الأعمال.

وكان رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة قد شدد الأحد الماضي على ضرورة البدء في إنشاء صالة الركاب بمطار طرابلس.