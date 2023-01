ديوان المحاسبة ومؤسسة النفط يناقشان الإنفاق التنموي لقطاع النفط والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات

ناقش رئيس ديوان المحاسبة “خالد شكشك” اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط “فرحات بن قدارة” الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج، بإلإضافة إلى ملف المحروقات، والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وأكد” شكشك” خلال الاجتماع أن قطاع النفط محل اهتمام ومتابعة من قبل ديوان المحاسبة، باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لاسيّما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار، مشدداً على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج.

وفيما يتعلق بملف المحروقات أكد رئيس الديوان على ضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب.

من جانبه أكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة التزام المؤسسة بملاحظات وتوصيات الديوان، وحرصه الدؤوب على التعاون، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح.

كما اتفق الجانبان على تكليف مكتب استشاري دولي من قبل الديوان، للمساندة في عمليات فحص وتدقيق بعض الاتفاقيات والعقود والعمليات القائمة عليها.

