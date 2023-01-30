“شكشك” وبن قدارة يناقشان الإنفاق التنموي لقطاع النفط والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات 

بحث رئيس ديوان المحاسبة طرابلس “خالد شكشك” اليوم الاثنين، مع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، فرحات بن قدارة”، الميزانية الاستثنائية لقطاع النفط وأثرها على معدلات الإنتاج، بإلإضافة إلى ملف المحروقات،والإجراءات المتعلقة بمراجعة الاتفاقيات، وذلك بحضور الإدارات المختصة بالديوان.

وأكد “شكشك” خلال الاجتماع أن قطاع النفط محل إهتمام ومتابعة من قبل ديوان المحاسبة، باعتباره المسؤول عن المورد الأساسي للميزانية العامة، لا سيّما بعد تخصيص ميزانية استثنائية لتطوير القطاع ما يتطلب المتابعة باستمرار، مشدداً على ضرورة التركيز على الإنفاق التنموي وتحسين معدلات الإنتاج وضرورة الالتزام بسياسة واضحة في عمليات القيد والتوريد والتوزيع، وضمان تغطية الاحتياج الفعلي والحد من ظاهرة التهريب.

كما أكد “بن قدارة” التزام المؤسسة بملاحظات وتوصيات الديوان، وحرصه الدؤوب على التعاون، لتحقيق أعلى قدر من الشفافية والإفصاح .

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