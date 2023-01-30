الاقتصاد تحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن من الصحة الحيوانية

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج، اليوم الإثنين 30 يناير 2023، قراراً بحظر استيراد البيض المخصب إلا بعد الحصول على إذن مسبق للتوريد من المركز الوطني للصحة الحيوانية .

كما وجه القرار ضمن مادته الثانية على مركز الوطني للصحة الحيوانية إحالة نسخة طبق الأصل من الأذونات الممنوحة إلي إدارة التجارة الخارجية بوزارة الاقتصاد والتجارة.

وينص القرار ضمن مادته الثلاثة أن تتولى إدارة التجارة الخارجية إحالة الأذونات لمصلحة الجمارك، وإدارة الرقابة على النقد بمصرف ليبيا المركزي.

كما وجه القرار في مادته الرابعة على المصارف التجارية، عدم فتح اعتمادات لتوريد البيض المخصب إلا بعد الحصول على أذن مسبق من المركز الوطني للصحة الحيوانية.