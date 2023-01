“أبوبريدعة” يناقش مستهدفات شركة البريقة لتسويق النفط وميزانيتها للعام 2023

ناقش رئيس إدارة شركة البريقة لتسويق النفط والغاز، اليوم الاثنين بمقر الرئيسي للمؤسسة الوطنية للنفط “إبراهيم أبوبريدعة” خلال اجتماع مع أعضاء الجمعية العمومية بالمؤسسة، مستهدفات الشركة ومشاريعها للعام 2023.

حيث تم خلال الاجتماع استعراض نشاط الشركة للعام 2022،وما اتخذته من اجراءات لضمان توفير المحروقات النفطية للسوق المحلي، وما تواجهه البريقة للتسويق النفط، من محدودية السعات التخزينية لاغلب المنتجات النفطية نتيجة للاضرار الجسيمة التي لحقت بالخزانات.

وحضر الاجتماع أعضاء لجنة ادارة شركة البريقة والمديرون العامون ومديرو الادارات والمختصون من المؤسسة الوطنية للنفط والشركة.

