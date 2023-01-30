مشاركة 9 شركات ليبية في معرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور بالجزائر

شاركت وزارة الاقتصاد والتجارة بحكومة الوحدة الوطنية ومركز تنمية الصادرات، اليوم الإثنين 30 يناير 2023، في افتتاح ملتقى ومعرض أفريقيا للنقل وتجارة العبور بقصر المعارض بالجزائر العاصمة safex Alger، حيث تشارك ليبيا بعدد 9 شركات وهي ،شركة سجاد طرابلس،مصنع مصراتة للانابيب البلاستيكية وملحقاتها،شركة الرتاج للمفروشات،شركة سترين للصناعات البلاستيكية،شركة أبو فارس للصناعات الحديدية،شركة العافية للصناعات الدوائية،شركة الاجلاء لصناعة الارفف المعدنية،شركة ابحاث للعلوم والتقنية الهندسية وشركة زارا لصناعة المعدات والمستلزمات الطبية.

وتأتي هذه المشاركة لإعطاء فرصة للشركات للقاء بالمستثمرين وأصحاب الأعمال من الجزائر و الدول الأفريقية المشاركة للتعريف بالمنتوج الليبي، وعقد صفقات تصديرية للجزائر وإفريقيا بشكل عام وذلك على مدى ثلاثة أيام.