“الكيلاني” تناقش الصعوبات والعراقيل التي تواجه صندوق التضامن ضامن الاجتماعي

ناقشت وزيرة الشؤون الاجتماعية بحكومة الوحدة الوطنية “وفاء الكيلاني” يوم الأحد خلال اجتماع مع لجنة إدارة الهيئة العامة لصندوق التضامن الاجتماعي، الصعوبات والعراقيل التي تواجه الصندوق وايجاد الحلول الناجعة لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستهدفة.

وأكدت “الكيلاني” على ضرورة الإسراع في إجراء المسح الشامل لأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الاخري التي يرعاها الصندوق، والاهتمام بالرفع من مستوى الخدمات وتفعيل وتطوير القوانين واللوائح بما يتلائم مع المواثيق الدولية.

وشددت “الكيلاني” على مواصلة العمل المشترك لرقمنة خدمات الصندوق ضمن رؤية الوزارة لمكينة القطاع لتسهيل الخدمات علي المواطنين في كافة أنحاء البلاد.

