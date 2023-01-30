صعـود اسعـار الدولار والذهـب مقابـل الدينـار الليبي في خـتام التعاملات اليوم الاثنـين

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 30 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..

سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي

4.769 د‫.‬ل – للبيع – 4.7452 د.ل للشراء

الدولار 🇺🇲

ب5.0900 ~5.0850 دينار

اليورو 🇪🇺

ب5.4700 ~5.4400 دينار

الدينار التونسي 🇹🇳

1.65 دينار

تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲

ب5.0800 ~5.0775 دينار

▪️آونصة الذهب ب1923.1 $

▪️كسر ذهب 18 ب233.00 دينار

▪️كسر ذهب 21 ب271.83 دينار

▪️كسر ذهب 22 ب284.77 دينار

▪️كسر ذهب 24 ب310.66 دينار

▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام

ب2174 دينار

▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار