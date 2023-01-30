صعـود اسعـار الدولار والذهـب مقابـل الدينـار الليبي في خـتام التعاملات اليوم الاثنـين

نستعرض لكم عبر المشهد الليبي ومن خلال التعاملات أسعار صرف الدولار و العملات الأجنبية مقابل الدينار الليبي اليوم الاثنين 30 يناير 2022 وفقا للأرقام الواردة عن تعاملات السوق السوداء ..
سعر الدولار في مصرف ليبيا المركزي
4.769 د.ل – للبيع – 4.7452 د.ل للشراء
الدولار 🇺🇲
ب5.0900 ~5.0850 دينار
اليورو 🇪🇺
ب5.4700 ~5.4400 دينار
الدينار التونسي 🇹🇳
1.65 دينار
تحويل دولار لتركيا 🇹🇷🇺🇲
ب5.0800 ~5.0775 دينار
▪️آونصة الذهب ب1923.1 $
▪️كسر ذهب 18 ب233.00 دينار
▪️كسر ذهب 21 ب271.83 دينار
▪️كسر ذهب 22 ب284.77 دينار
▪️كسر ذهب 24 ب310.66 دينار
▪️ليرة ذهب عيار 21 وزن 8 جرام
ب2174 دينار
▪️فضة كسر ب2.75 ~3.10 دينار
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