بعمق 900 متر، بلدية غدامس تعلن توقف ضخ الماء من البئر الذي تم حفره مؤخراً.. تعرف على التفاصيل

أكد عميد بلدية غدامس قاسم المانع توقف أغلب آبار مياه الشرب في المدينة عن العمل، وارتفاع نسبة الأملاح في مياه البئر الجديد الذي حفر خلال المدة الماضية بعمق 900 متر، مرجعا ارتفاع نسبة الأملاح بنسبة تجاوزت 60% الي تسرب مياه البئر القديم للبئر الجديد والذي من المفترض ردمه قبل بدء عمليات الحفر.

وقال لتطبيق بكم الإخباري بإن عملية ضخ المياه متوقفة إلى حين معالجة المياه، كاشفاً عن التعاقد على حفر 2 آبار أخرى في حال توفر التغطية المالية.

وتعاني مدينة غدامس من شح المياه حيث يغذي المدينة بئر واحد من 6 متوقفة منذ سنوات مع تعذر الصيانة لارتفاع التكاليف.