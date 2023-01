“العامة للكهرباء” تتابع القدرة الانتاجية لوحدات التوليد والعمرات الجسيمة لمحطة شمال بنغازي المزدوجة

تابع اعضاء مجلس ادارة الشركة العامة للكهرباء اليوم الاثنين ، خلال زيارتهم لمحطة شمال بنغازي المزدوجة، القدرة الانتاجية لوحدات التوليد والعمرات الجسيمة على بعض الوحدات ومواعيد الانتهاء منها ودخولها بقدراتها الانتاجية، كذلك الوقوف على اعمال المحطة وسريان عملها و قدرتها الانتاجية واحتياجاتها.

ويذكر بأن المحطة تتضمن عدد 9 وحدات توليد، منها ستة غازية وثلاثة بخارية، كما جرت عليها اعمال العمرات الجسيمة كغيرها من المحطات بكامل مناطق البلاد مع توريد معدات و قطع غيار لها خلال المدة الماضية، يأتي ذلك ضمن الخطة الموضوعة من قبل رئيس المجلس الشركة “محمد المشاي” والتي تقتضي بإجراء العمرات و الصيانات التامة لكامل محطات التوليد بالبلاد.

وحسب ماجاء عن المكتب الاعلامي للعامة للكهرباء بأن الزيارة كانت برفقة مدير الإدارة العامة للتحكم و مدير الإدارة العامة لمشروعات الانتاج ومدير الإدارة العامة للخدمات.

